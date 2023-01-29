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РИА Новости: борьба между республиканцами и демократами может спровоцировать дефолт США в 2023 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Меры, предлагаемые представителями Республиканской и Демократической партий США, для реализации выгодных им программ распределения государственных денежных средств грозят привести экономику США к дефолту по суверенному госдолгу в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Республиканцы и демократы используют ситуацию, чтобы продавить выгодные им программы распределения средств. Первые настаивают на сокращении расходов, вторые хотят оставить все как есть. Республиканцы предлагают не выплачивать социальную и медицинскую страховки, а демократы — влезть в еще большие долги. Все это может привести к потере правительством статуса надежного заемщика, что серьезно подорвет экономику страны и приблизит ее к дефолту», — говорится в материале.

По словам экономиста Александра Разуваева, выходом из трудной ситуации могло бы стать создание американцами новой валюты для себя и некоторых союзников. Эта мера позволит реструктурировать долг на условиях, выгодных США.

«Разговоры о создании новой валюты ходят в финансовых кругах еще с 2008-го. Это позволит реструктурировать долг на условиях, выгодных США: для «хороших» парней из расчета один к одному, для «плохих» — по другому курсу, что снизит госдолг перед выбранными странами. В любом случае лимит (по госдолгу. — «Газета.Ru») повысят еще не один раз, но когда-нибудь действительно проведут реструктуризацию», — заключил Разуваев.

28 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статью в Financial Times сообщила, что банки Уолл-стрит, в частности JPMorgan и Goldman Sachs, предупредили, что США близки к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения «потолка» госдолга с кризиса 2011 года. При этом в JPMorgan допустили, что борьба за предельную планку госдолга может стать самой важной проблемой, которая встанет перед экономикой Штатов в 2023 году.

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