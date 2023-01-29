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Bloomberg назвал «победой» Байдена запрет на поставки машин для производства чипов в Китай

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Depositphotos

Соглашение США, Нидерландов и Японии по запрету на поставки в Китай некоторых видов оборудования и машин для производства чипов стало «победой» американского президента Джо Байдена. Эта мера позволит Вашингтону сбавить военные амбиции Пекина в азиатском регионе, однако не сможет исключить вероятности того, что КНР начнет собственные разработки в данном высокотехнологичном сегменте, сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение между Нидерландами, США и Японией касается в первую очередь ограничения экспорта некоторых современных чиповых машин в Китай. Речь идет о запрете продавать КНР некоторые машины для иммерсионной литографии — самого современного вида оборудования в линейке глубокой ультрафиолетовой литографии. Мера распространится на компании ASML, Nikon Corp. и Tokyo Electron Ltd., уточняется в статье.

«Соглашение США, Нидерландов и Японии (по отказу от экспорта в КНР некоторых видов чиповых машин — «Газета.Ru») является победой Байдена, который стремится ограничить военное продвижение Пекина, отрезав страну от самых крошечных полупроводников в мире. Однако кампания в США может иметь непредвиденные последствия, включая вероятность того, что Китай будет разрабатывать технологию сам, а не импортировать ее», — заявил главный исполнительный директор крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Питер Веннинк.

28 января газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Япония и Нидерланды ограничат экспорт инструментов для производства чипов в Китай. Это произойдет после заключения странами соглашения с США. Однако остается неясным, какие механизмы страны будут использовать для введения ограничений в отношении своих компаний, занимающихся производством чипов.

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