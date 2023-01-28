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Глава Минфина США Йеллен заявила о катастрофе из-за возможного дефолта в стране

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Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в интервью Axios, что возможный дефолт по внешнему долгу в стране может привести к финансовому кризису и катастрофе.

«Это было бы разрушительно. Это катастрофа», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналиста, отметив, что в случае дефолта в стране случится финансовый кризис.

По словам министра, вероятность такого развития событий заставляет ее нервничать. Йеллен также указала, что американская экономика в случае дефолта столкнется с «растущей по спирали рецессией».

Глава Минфина, при этом, подчеркнула важность поднятия потолка госдолга конгрессом и президентом Джо Байденом.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на статью в Financial Times писала, что банки Уолл-стрит, в частности JPMorgan и Goldman Sachs, предупредили, что США близки к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с кризиса 2011 года. JPMorgan допустил, что борьба за потолок госдолга может стать самой важной проблемой, которая встанет перед экономикой Штатов в этом году.

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