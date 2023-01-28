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Bloomberg: будущее сланцевых компаний в США туманно, несмотря на прибыль в конце 2022 года

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Будущее сланцевых компаний в США туманно даже несмотря на прибыль по итогам четвертого квартала 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

В четвертом квартале 2022 года американские сланцевые компании получили высокую прибыль благодаря высоким ценам на нефть и газ, но самым большим вопросом для аналитиков и инвесторов остается то, заставит ли этот денежный поток продолжать бурение.

Участники рынка сошлись во мнении, что перебои в поставках, дефицит квалифицированного персонала и рост затрат лишь только тормозят добычу сланца. При этом многие компании планировали увеличить производство в 2022 году, однако темпы роста резко замедлились во втором полугодии 2022 года.

Аналитики посчитали, что расходы на геологоразведку в США в 2023 году вырастут на 14%, хотя годом ранее этот показатель составил 20%. По предварительным прогнозам рост добычи будет на уровне 18%, однако в 2022 году это значение было в два раза больше. Кроме того, в начале года выросло число буровых установок, однако доля незавершенных скважин к середине января достигла максимума почти за полтора года.

26 декабря газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Госдепартаменте США писала, что продолжение давления на власти Саудовской Аравии за снижением объемов добычи нефти в октябре 2022 года привело бы к ограничению будущего сотрудничества двух стран. По этой причине Конгресс США ограничился вводом ограничительных мер против Эр-Рияда только в оборонном секторе экономики королевства.

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