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Эксперт Макаров назвал трату зарплаты «в ноль» главной финансовой ошибкой россиян

Эксперт Макаров назвал три основные финансовые ошибки россиян

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Павел Бедняков/РИА Новости

Независимый финансовый эксперт Сергей Макаров в беседе с «Лентой.ру» назвал трату зарплаты «в ноль» главной финансовой ошибкой россиян. В топ-3 ошибок при ведении личных финансов, по его мнению, входят также обращения за ненужными кредитами и отсутствие учета расходов. Если не планировать бюджет с учетом доходов и расходов, возникает риск потратить все накопления и взять кредит, добавил он.

«Первая ошибка — тратить все, что заработали. Вторая — обращаться за ненужными кредитами, потому что такая нагрузка сильно усложнит жизнь. По кредитам нужно отдавать не более четверти доходов. Третья ошибка — не вести учет своих расходов, что приводит к первой и второй ошибкам», — перечислил в разговоре с «Лентой.ру» ошибки россиян Макаров.

Макаров посоветовал россиянам формировать так называемую «подушку безопасности», чтобы не оказаться в затруднительном финансовом положении. По его словам, размер такой финансовой подушки должен быть от 3 до 6, максимум 12 сумм ежемесячных затрат. При расходах 100 тыс. рублей в месяц, финансовая подушка должна быть на уровне 300-600 тыс. рублей, подытожил Макаров.

Эксперт также посоветовал россиянам составить личный финансовый план. Макаров уточнил, что всегда нужно ставить перед собой финансовые цели и в зависимости от них принимать решение, сколько именно откладывать с полученного дохода.

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