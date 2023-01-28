На Украине начали сертификацию «Укртрансгаза» по европейским правилам

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что на Украине начата сертификация «Укртрансгаза» по европейским правилам. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, соответствующий запрос направлен в комиссию регулирования энергетики Украины. Сертификация позволит хранить в украинских газохранилищах стратегические запасы топлива стран ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, что в стране сформированы резервы газа, достаточные для того, чтобы завершить отопительный сезон. Видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Премьер также отметил, что кабмин разрешил компании «Нафтогаз Украины» привлечь грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму почти €189 млн, чтобы импортировать дополнительные объемы топлива.

До этого бывшему главе правления компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву предъявили обвинения в растрате — в 2018 году он неоправданно выписал себе премию в $10 млн, оформленную как награда за положительное для украинской стороны решение в тяжбе с «Газпромом».