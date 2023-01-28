Экономист Григорьев спрогнозировал рост курсов доллара и евро на 5% в феврале

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» предположил, что курсы доллара и евро по отношению к рублю повысятся на 5% в феврале этого года.

По словам экономиста, серьезного роста курсов американской и европейской валют он не ждет, его прогноз предполагает лишь небольшое их укрепление к рублю.

«Пока торговый баланс России находится в прежнем состоянии. Экспорт по-прежнему достаточно большой. Но импорт понемногу растет, что может способствовать укреплению доллара и евро к рублю примерно на 5%», — рассказал Григорьев.

Он уточнил, что доллар на торгах Мосбиржи может прибавить 3-4 рубля, если отталкиваться от его значения в 69 рублей. А евро – примерно 3 рубля 75 копеек, если считать от его значения в 75 рублей.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на инвестиционного стратега «БКС мир инвестиций» Александра Бахтина, в начале февраля возможно небольшое ослабление курса рубля. По его прогнозу, доллар может достичь отметки в 69-72 рубля, евро – 73-76 рублей, а юань – 10 рублей. Бахтин уточнил, что курс рубля будет ослабляться на фоне геополитической ситуации в мире и окончания в России налогового периода.