В Японии вторые сутки около десяти тыс. домов остаются без воды, на помощь вызвана армия

Около десяти тыс. домохозяйств с 26 января в пяти городах японской префектуры Исикава остаются без воды из-за холодной погоды. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в Вадзиме, где без воды остались 3400 домов, администрация города вызвала на помощь армию, поскольку у мэрии недостаточно возможностей, чтобы обеспечить водой всех нуждающихся.

Сообщается, что сотрудников сухопутных сил самообороны из базы Кэмп Канадзава направили в Вадзиму. Они начали раздавать 1 тонну воды.

По информации телеканала, приостановку водоснабжения в японских домах спровоцировали разрывы труб и утечки на фоне сильных холодов, которые установились в большинстве районов Японии. В стране открывают пункты, где разливают воду в канистры.

В префектуре Исикава ночью наблюдаются минусовые температуры, днем термометр показывает около нуля.

Ранее сообщалось, что в Японии сократилось число туристов из России. Из РФ в Японию в 2022 году за 12 месяцев въехали 10 400 человек. Общегодовой результат российского турпотока в Японию в 2022 году оказался в 11,5 раза меньше, чем показатель 2019 года»