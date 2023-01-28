Африка получит от партнеров $30 млрд на обеспечение продовольственного суверенитета

Финансовые и технические партнеры Африки собираются предоставить стране $30 млрд для обеспечения продовольственного суверенитета. Партнеры взяли на себя соответствующее обязательство, передает агентство ТАСС со ссылкой на президента Африканского банка развития Акинвуми Адесина.

«На второй Дакарский саммит прибыли партнеры по развитию. Партнеры услышали и будут действовать. Они выделят $30 млрд на реализацию национальных планов по развитие сельского хозяйства в течение следующих пяти лет», — сказал глава банка.

27 августа 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна выделит $30 млрд в ближайшие три года на развитие африканских стран. По его словам, средства потратят в первую очередь на инвестиции в человеческий капитал. Например, восточноазиатское государство вложится в обучение граждан африканских странах. В регионе должны будут подготовить, по крайней мере, 300 тыс. специалистов в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и юриспруденция. Премьер подчеркнул, что Япония планирует всесторонне помогать развитию Африки.

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции.