Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия продолжит покупать нефть у России до тех пор, пока это будет возможно

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Индия будет покупать у России нефть настолько долго, насколько это будет возможно. Об этом ТАСС заявил индийский шерпа в Группе двадцати (G20) Амитабх Кант.

«Мы по-прежнему видим, как российские нефтяные компании инвестируют в Индию. Мы продолжаем покупать у России столько нефти, сколько возможно, и будем это делать. Мы будем строить нашу дружбу и отношения с Россией», — отметил Кант.

По его словам, даже после введения западных санкций Индия продолжила закупки нефти у России.

Он добавил, что отношения России и Индии неизменны. При этом страны продолжают искать возможность, чтобы начать торговлю в национальных валютах.

18 января газета «Взгляд» писала, что Великобритания нашла лазейку для импорта российской нефти через Индию. В рамках схемы Индия закупает нефть из России с дисконтом к мировой стоимости топлива, перерабатывает его и перепродает Англии по рыночным ценам, которые являются довольно высокими из-за возникшего на фоне антироссийских санкций энергетического кризиса.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее обратно в Евросоюз в качестве дизельного топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть