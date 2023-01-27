Индия продолжит покупать нефть у России до тех пор, пока это будет возможно

Индия будет покупать у России нефть настолько долго, насколько это будет возможно. Об этом ТАСС заявил индийский шерпа в Группе двадцати (G20) Амитабх Кант.

«Мы по-прежнему видим, как российские нефтяные компании инвестируют в Индию. Мы продолжаем покупать у России столько нефти, сколько возможно, и будем это делать. Мы будем строить нашу дружбу и отношения с Россией», — отметил Кант.

По его словам, даже после введения западных санкций Индия продолжила закупки нефти у России.

Он добавил, что отношения России и Индии неизменны. При этом страны продолжают искать возможность, чтобы начать торговлю в национальных валютах.

18 января газета «Взгляд» писала, что Великобритания нашла лазейку для импорта российской нефти через Индию. В рамках схемы Индия закупает нефть из России с дисконтом к мировой стоимости топлива, перерабатывает его и перепродает Англии по рыночным ценам, которые являются довольно высокими из-за возникшего на фоне антироссийских санкций энергетического кризиса.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее обратно в Евросоюз в качестве дизельного топлива.