ЕК вынесла на рассмотрение ЕС предложение по лимитам цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия (ЕК) вынесла на рассмотрение стран Евросоюза предложение по лимитам цен на российские нефтепродукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

«Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», — сказал он.

Теперь предложения должны принять государства-члены ЕС.

Ранее Bloomberg сообщало, что ЕС рассматривает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 баррель и на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, на уровне $45.

Переговоры по этому вопросу осложняются стремлением Евросоюза сбалансировать две цели: ограничение доходов России и предотвращение скачков цен или нехватки ключевых продуктов на мировом рынке.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу ограничение цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне $60 за баррель, утвержденное ЕС и Австралией.

В ответ РФ запретила с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, поддерживающим это решение.