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РИА Новости: аэропорты Турции не получали требование прекратить рейсы из России на Boeing

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Саймон Кеннеди/Architectural Photography Awards

Турецкие аэропорты не получали указаний по недопуску в страну самолетов из России американского производства, в связи с требованием США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», — сообщил он.

В свою очередь, в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили, что дадут ответ после расследования полученной информации.

26 января The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что США давят на Турцию, чтобы Анкара запретила российским авиакомпаниям летать в страну и из нее на самолетах производства корпорации Boeing. Авторы подчеркивают, что это нарушает американские ограничения по экспорту, наложенные в 2022 году.

Ранее в Росавиации заявляли, что российские авиакомпании получат 9 млрд рублей на возмещение расходов по внутренним рейсам.

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