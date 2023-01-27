Премьер Венгрии Орбан: страна теряет около €10 млрд в год из-за санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна теряет около €10 млрд в год из-за санкций Евросоюза против России. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Кошут».

«В результате санкций Венгрия потеряет 3 764 млрд форинтов (около 10 млрд евро. — «Газета.Ru») в виде несостоявшегося экономического роста», — пояснил политик.

По его словам, эта сумма почти равна совокупному личному подоходном налогу, который платят все венгры. Орбан добавил, что правительство Венгрии по-прежнему выступает за пересмотр санкций.

Ранее Орбан говорил, что Будапешт наложит вето на введение Евросоюзом санкций против против российской ядерной энергетики. Сейчас в Евросоюзе идет разработка новых санкционных планов. В частности, на повестке дня находится ядерная энергетика.

Венгерское правительство наложит вето в случае, если ЕС предпримет попытку ограничить российскую ядерную энергетику.