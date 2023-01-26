Поставки угля через порты Северо-Запада выросли в конце 2022 года на фоне изоляции от рынков ЕС

Поставки угля через порты Северо-Запада в конце 2022 года начали восстанавливаться на фоне изоляции европейских рынков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на замгендиректора ОАО РЖД Алексея Шило.

«Тенденция сохраняется в январе: мы везем угля в адрес портов Северо-Запада с ростом на 32,9% к январю прошлого года. В январе все порты загружены по углю»,— отметил Шило.

По его словам, угольщики смогли проделать серьезную работу в третьем и четвертом квартале прошлого года, вследствие чего были решены проблемы с логистикой и поиском судов. Из-за этого с октября стали восстанавливаться погрузки угля на порты Октябрьской железной дороги.

Участники рынка добавили, что перевозка угля действительно стала расти. Основными направлениями стали Марокко, Турция, Израиль, Индия и Китай. Кроме того, спрос на перевалку угля через Южный полигон резко вырос. Однако остаются проблемы с пропускной способностью сети железных дорог. Если же этот вопрос удастся решить, то перевалка угля через юг России существенно вырастет.

20 января агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР сообщило, что по итогам прошедшего года объемы экспорта российского угля в Китай выросли на 20% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Положительной динамике не помешало декабрьское снижение поставок данного вида топлива.