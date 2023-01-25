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Брат зятя Дональда Трампа Джош Кушнер оказался богаче экс-президента на $1,1 млрд

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Kai-Uwe Warner/Global Look Press

Состояние основателя и управляющего партнера венчурной компании Thrive Capital Джоша Кушнера увеличилось до $3,7 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

Джош Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя и экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа. Последний владеет по версии агентства, $2,6 млрд.

37-летний Кушнер стал богаче из-за того, что группа инвесторов со всего мира купила долю в 3,3% в компании Thrive Capital, вложив $175 млн. Организация выросла в цене после сделки до $5,3 млрд. Инвесторами выступили председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер, индийский бизнесмен Мукеш Амбани, бразильский миллиардер Хорхе Пауло Леманн и другие.

Весной 2022 года младший брат зятя Дональда Трампа стал единственным членом семьи Кушнеров, который попал в список богатейших людей мира по версии Forbes. Тогда журнал оценивал его доходы в $2 млрд.

Во второй половине ноября экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп (по версии Forbes, $3,2 млрд) написал в социальной сети Truth Social, что американское «министерство «юстиции» является коррумпированным.

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