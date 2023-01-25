Клишас допустил зеркальный ответ РФ на конфискацию российских зарубежных активов

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Россия может зеркально ответить на изъятие ее зарубежных активов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«[Возможен] любой [ответ], вплоть до конфискации собственности иностранных государств», — указал сенатор.

При этом он отметил, что до изъятия собственности физических лиц дело не дойдет, так как это противоречит нормам Конституции РФ.

По словам Клишаса, имущество частных лиц не подлежит взысканию, если они не совершили уголовного преступления.

«Если это собственность государства, то <...> там могут быть ответные действия, зеркальные», — резюмировал он.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что американские власти намерены начать передачу Киеву части конфискованных у России активов.

Позднее заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику допустил конфискацию российских активов за рубежом.