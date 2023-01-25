Польша подписала договор на поставки из США 1 млн т СПГ в год в течение 20 лет с 2027 года

Польская энергетическая компания Orlen в Варшаве подписала с крупнейшим калифорнийским энергетическим холдингом Sempra долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ), написал ТАСС.

В соответствии с контрактом, Польша каждый год станет получать по 1 млн тонн СПГ из США в течение 20 лет. Договоренность начнут выполнять в начале 2027 года. Как уточнил глава Orlen Даниэль Обайтек, 1 млн тонн в год — это около 1,2 млрд газа ежегодно после регазификации.

По словам главы компании, в Польше газохранилища заполнены на 100%, что соответствует 3,2 млрд куб. м газа. Внутри страны объем добычи составляет 3,7 млрд куб. м. Обайтек не уточнил, за какой период.

Также президент Orlen напомнил, что Варшава зарезервировала 80% пропускной способности газопровода Baltic Pipe, который связывает Польшу с норвежским шельфом через Данию. На этом шельфе Варшава добывает около 3 млрд куб. м газа и планирует нарастить объем до 4 млрд куб. м.

В первой половине января портал Interia сообщил, что фарфоровый завод Krzysztof в Польше, который проработал около 200 лет, вынужден закрыться из-за роста цен на энергоносители и сырье.