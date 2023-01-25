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Более 1250 студентов прошли стажировку в Сбере в 2022 году

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Пресс-служба Сбера

В 2022 году более 1250 студентов крупнейших вузов по ИТ, техническим, экономическим, юридическим и другим специальностям прошли стажировку в Сбере, сообщает пресс-служба банка.

Самыми востребованными в компании направлениями, по которым было принято наибольшее число студентов, стали Data Science, Java и бизнес-анализ. Самые активные города, которые участвуют в найме стажеров, в прошлом году были Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург.

В Сбере стажируются студенты очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры («Совместные образовательные программы», «Инклюзия», Sberseasons).

В среднем срок стажировок в Сбере составляет 3‒6 месяцев и 20‒40 часов в неделю. Все стажировки оплачиваются.

«Мы предлагаем студентам все возможности для успешного старта карьеры: от быстрого знакомства с профессией на онлайн-мероприятиях до полноценного обучения по совместным образовательным программам в 42 вузах и на стажировках в 18 городах России. Старт стажировки в Сбере — в марте, поэтому у ребят есть время, чтобы подробно ознакомиться с программами на сайте sbergraduate.ru и сделать свой выбор», — рассказал управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбера Андрей Очеретный.

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