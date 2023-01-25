Citigroup: резервы ЦБ России в юанях исчерпаются уже в этом году при цене $35 за баррель Urals

Российские власти израсходуют все валютные резервы Центробанка (ЦБ) в китайских юанях уже в этом году при условии двукратного падения биржевых цен на нефть сорта Urals до $25 за баррель, считают зарубежные экономисты. Аналитики Citigroup привели еще более жесткий прогноз, согласно которому юаневые резервы ЦБ исчерпаются в 2023 году при цене барреля Urals в $35, сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 1 декабря, в Фонде национального благосостояния (ФНБ) Минфина на счетах в Банке России хранилось 309,7 млрд юаней (около $45 млрд). При этом в ведомстве полагали, что прекращение инвестиций в евро, британских фунтах стерлингов и японских иенах позволит увеличить долю юаневых резервов валютного регулятора вдвое — с прежних 30% до 60%.

«Москва израсходует все свои резервы в юанях в этом году, если цена на нефть Urals упадет вдвое и будет стоить в среднем $25 за баррель, подсчитали экономисты Bloomberg. По оценкам Citigroup, доступные России ресурсы в юанях исчерпаются уже в 2023 году при $35 за баррель Urals», — говорится в материале.

В то же время аналитики одного из крупнейших международных финансовых конгломератов полагают, что стоимость барреля Urals на уровне $60 позволит российскому правительству увеличить валютные резервы, выраженные в юанях. Однако резервы истощатся за 2,5 года, если биржевые котировки останутся на нынешней планке, уточняется в статье.

25 января агентство Bloomberg сообщило, что Россия сможет покрыть рекордный дефицит бюджета при помощи резервных запасов юаня. Введение западными странами предельных цен на российскую нефть привело к рекордному дефициту в декабре, когда сырье марки Urals торговалось на уровне $50 за баррель. Однако дефицит бюджета может покрываться за счет резервных запасов юаня на сумму $45 млрд.