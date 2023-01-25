Белорусские депутаты выступили за приостановку сотрудничества с Польшей в образовании

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект, который был внесен Советом министров, о приостановке сотрудничества с Польшей в сфере образования. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что после одобрения Советом Республики документ должен поступить на подпись президенту страны Александру Лукашенко.

Соглашение между белорусским и польским правительствами о сотрудничестве в сфере образования предполагало обмен информацией о законах в сфере образования и науки, подготовку квалифицированных кадров, сотрудничество между образовательными учреждениями на всех уровнях, обмены студентами, проведение мероприятий в сфере науки, а также повышение квалификации преподавателей польского языка в Белоруссии и преподавателей белорусского языка в Польше.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что польские власти демонстрируют нежелание обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности.