Silverado: Россия восстановила импорт смартфонов и стиральных машин

После ухода ряда западных поставщиков бытовой и электронной техники Россия сумела перестроить логистические цепочки поставок смартфонов и стиральных машин. Это произошло во многом благодаря наращиванию импорта со стороны компаний из Турции, Белоруссии и Китая, сообщает РБК со ссылкой на данные американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator.

«В результате многие импортные потребительские товары, включая смартфоны, бытовую технику, легковые автомобили, остаются доступными в России — в том числе благодаря тому, что ряд стран стали перевалочными пунктами для реэкспорта подобных товаров в РФ», — говорится в материале.

Помимо Турции, Белоруссии и Китая объемы импорта в Россию нарастили также Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан. Поставщики из этих государств воспользовались легализацией схемы так называемого параллельного импорта, восстановлением и стабилизацией курса российского рубля, уточняется в заметке.

15 января аналитики компании «М.Видео-Эльдорадо» представили отчет, согласно данным которого смартфон Xiaomi 12X стал лучшим Android-флагманом 2022 года по версии российских потребителей. В тройку лидеров среди Android-флагманов также вошли Poco F4 GT и Realme GT Neo 3T.