Al Mayadeen: Китай перегнал США в рейтинге самых крупных экономик мира по итогам 2022 года

Китай по паритету покупательской способности обогнал показатели США в 2022 году, что говорит об изживающей себя системе подсчета объемов экономики при помощи ВВП исключительно в долларах. Об этом пишет издание Al Mayadeen.

Изменение по доллару может нести за собой множество неудобств, в частности упускается из внимания покупательная способность нацвалюты. Например, в прошлом году экономика Южной Кореи перебралась с 13-ого на 10-е место, хотя по факту настоящие темпы роста составили 2,7%, отметили в публикации.

По данным издания, в разных странах за один доллар можно купить больше, чем в самих Штатах. Из-за этого, при подсчетах, ВВП Китая оказывается меньше, чем его реальные показатели. Кроме того, обменный курс юаня по отношению к доллару не отражает его покупательную способность внутри страны. Из-за этого действительные показатели экономики Китая значительно выше, чем в США.

Автор статьи указал, что сейчас начал формироваться новый мир, где необходимо искать новые модели, которые отражают реальные экономические характеристики и интересы народа. При этом доллар в этой системе будет иметь все меньшее значение

21 января ведущий экономист банка Morgan Stanley Четан Ахья заявил, что экономическая активность Китая в 2023 году будет постепенно восстанавливаться и нарастать. По его словам, эксперты банка Morgan Stanley изменили прогноз роста ВВП Китая с 5,4% до 5,7% из-за пересмотра бюджетно-налоговой и монетарной политики КНР, которая направлена на стабилизацию рыночной ситуации.