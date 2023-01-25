Число сделок в элитных новостройках Москвы сократилось до минимума за последние пять лет

В 2022 году было продано всего 860 квартир в элитных жилищных комплексах Москвы, что стало минимальным показателем за последние пять лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование консалтинговой компании NF Group.

Всего в 2022 года в сегменте элитных новостроек экспонировалось порядка 1,8 тыс. квартир и апартаментов. Это на 42% выше показателя конца 2021 года, но на 16% меньше, чем в конце 2020 года, и на 30% — чем в 2019-м, отметили в публикации.

Аналитики компании посчитали, что в 2022 году проектный объем элитных новостроек составил рекордные 4,7 тыс. лотов. Кроме того, средняя цена за квадратный метр выросла на 12% за год и составила 1,08 млн руб. Кроме того, разница цен за 1 кв. м между классами продолжает увеличиваться. Например, концу 2022 года «квадрат» в жилье де-люкс стоил в два раза больше, чем в премиальных новостройках.

19 января РБК со ссылкой на данные агентств недвижимости писал, что продажи элитных квартир стоимостью 900 тыс. руб. за квадратный метр и более за прошлый год упали более чем в два раза. В риелторской компании «Метриум премиум» уточнили, что в прошлом году спрос на элитные квартиры в новостройках Москвы снизился на 55% по сравнению с годом ранее. В 2022 году было продано 324 таких квартиры против 726 квартир в 2021 году.