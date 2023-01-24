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Мурашко заявил о росте цен на жизненно важные лекарства на 1,9% по итогам 2022 года

Цены на жизненно важные лекарства на российском рынке выросли на 1,9% по итогам 2022 года. При этом увеличение стоимости медицинских препаратов, находящихся вне списка критически необходимых, за прошедшие 12 месяцев оказалось на 10% ниже уровня инфляции в стране, приводит слова министра здравоохранения Михаила Мурашко ТАСС.

«По жизненно важным лекарственным препаратам удорожание за прошлый период составило 1,9%, это значительно ниже уровня инфляции. По не включенным в жизненно важный список препаратам оно на 10% ниже, чем уровень инфляции», — заявил Мурашко.

23 января аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир» представили результаты опроса, согласно которым уровень затрат россиян на приобретение лекарств и медицинских препаратов увеличился за последние полгода. При этом граждане в большинстве сочли, что уже достигли «потолка» роста потребления в данной категории.

Однако главные поводы для беспокойства россиян связаны с уровнем их здоровья. В то же время на возврат к прошлой жизни может уйти от года до нескольких лет, заключили 78% респондентов, принявших участие в опросе.

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