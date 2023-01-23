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Потанин заявил о наличии у России «прививки 1917 года» от конфискации активов

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«Интеррос»

Российский бизнесмен Владимир Потанин заявил в интервью РБК, что у России с 1917 года есть прививка от конфискации активов.

Он подчеркнул, что конфискация российских активов является «скрытой или явной формой воровства» и разрушает инвестиционный климат юрисдикции, в которой это происходит. По его мнению, западные страны построили общество на определенных ценностях, краеугольным камнем в котором было уважение частной собственности, и теперь они это разрушают. Санкции, введенные «коллективным Западом», ударят по нему же, а России в этом вопросе не нужно повторять за Западом, считает Потанин.

«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям», — отметил бизнесмен.

Он также не исключил, что Запад намеренно провоцируют Россию, действуя по формуле: «Мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты». Но на это не стоит поддаваться, так как, не нарушая общепринятых правил обращения с собственностью, Россия получает большое морально-психологическое преимущество, указал предприниматель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что российские активы, замороженные на Западе, должны быть направлены на восстановление Украины. По его словам, размер замороженных российских активов составит €300 млрд.

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