Yonhap: КНДР в 2022 году получила гуманитарную помощь на сумму $2,3 млн

По данным Службы финансового отслеживания Управления Организации объединенных наций по координации гуманитарных Вопросов, в 2022 году Северная Корея получила около $2,3 млн. со стороны международных организаций и других агентств, что на $14 млн. меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации отмечается, что Швейцария через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Швейцарское сотрудничество в области развития предоставила порядка 69,5% от общего финансирования КНДР в 2022 году — 1,6 млн.

Швеция через Шведский Красный Крест передала Пхеньяну $513 927, а Норвежский Красный Крест — $199 601.

Агентство подчеркивает, что Канада, Финляндия, Франция и Германия, которые предлагали Северной Кореи финансовую помощь в 2021 году, не сделали этого в 2022.

В публикации отмечается, что Швейцария планирует направить через ЮНИСЕФ еще $1,2 млн. в 2023 году на «услуги питания».

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул готов поставить в КНДР вакцины от коронавируса и необходимые медикаменты при согласии Пхеньяна.