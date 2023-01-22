Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT: Нидерланды прекратят добычу газа на крупнейшем месторождении до октября 2024 года

close
100%
Depositphotos

Статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф заявил в интервью Financial Times, что власти страны планируют не позднее октября 2024 года прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене.

Вейлбриф отметил, что для властей более предпочтительно закрытие данного месторождения в 2023 году, но эксплуатацию, возможно, придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозы землетрясений. При этом, как отмечается в статье, с 1980-х годов в данном районе фиксируются ежегодно до 100 подземных толчков, в том числе магнитудой до 3,6.

По словам статс-секретаря, Нидерланды не столкнутся с дефицитом газа после закрытия Гронингенского месторождения, так как страной уже были заключены сделки об импорте газа из США, Норвегии и Катара.

Кроме того, как добавил политик, потребление газа в 2022 году в этом государстве сократилось на 22% по сравнению с предыдущим годом.

В июне агентство Bloomberg сообщало, что в Нидерландах, где находится крупнейшее газовое месторождение ЕС — Гронинген, могут отказаться от его закрытия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть