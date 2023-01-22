«Индекс кофе с бутербродом» вырос до 104,5 пункта в первой половине января

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), который показывает, как россияне потребляют популярные продукты для завтрака, в первой половине января 2023 года поднялся на 5 пунктов, до 104,5 пункта. Об этом сообщает РИА Новости, которое разработало этот индекс на основе данных специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс».

Для расчета индекса использовались такие продукты, как батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По сравнению со второй половиной декабря прошлого года, в первой половине января 2023 года средний чек на огурцы вырос на 19%, до 183 рублей, батон подорожал на 10%, до 32 рублей, а ветчина выросла до 117 рублей (+5%). А вот кофе снизился на 5%, до 179 рублей.

Аналитики «Чек Индекса» указали, что больше всего выросли расходы на огурцы, что чаще всего происходит именно в этот период времени. При этом цены на растворимый кофе снизились из-за того, что на рынке много предложения в эконом-сегменте.

В конце декабря РИА Новости сообщили, что «Бутербродекс» во второй половине декабря 2022 года снизился на 1,4 пункта и достиг 99,5 пункта. В период с 16 по 28 декабря средний чек на огурцы вырос на 18%, до 154 рублей, а также на сливочное масло (на 1%, до 135 рублей) и сыр (на 1% до 153 рублей).

До этого сообщалось, что с июня по сентябрь, минимальный продовольственный набор на месяц стоил в среднем 5,7 тыс. рублей по стране, Москве его стоимость составила 7 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 6,4 тыс. рублей.