Юрист напомнил, какие выплаты положены после увольнения

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты Российской Федерации Вадим Виноградов рассказал, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, если в течении 30 календарных дней после увольнения сотрудник не нашел новое место работы и взял при этом больничный лист, то дни нетрудоспособности должна оплатить предыдущая компания.

Также из-за увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, работодатель должен выплачивать на протяжении недели или двух месяцев выходное пособие в размере среднего заработка.

Он добавил, что с с организации можно потребовать проценты за просрочку в случае, если после увольнения деньги не выплатили. Размер таких выплат составляет 1/150 ставки Центробанка РФ за каждый день.

Ранее частнопрактикующий юрист Кристина Янковская рассказала, что работодатель обязан выплатить заработную плату сотрудникам до 30 декабря, если день расчета выпадает на новогодние праздники, в ином случае за каждый день просрочки придется заплатить проценты.