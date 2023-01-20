Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Пакистан достигли «концептуальных» договоренностей по нефтяным поставкам

В Минэнерго сообщили, что Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в южноазиатскую республику. Слова заместителя главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергея Мочальникова приводит агентство «Прайм».

«Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан», — заявил Мочальников в рамках выступления на пленарном заседании двусторонней межправительственной комиссии.

Кроме того, представители двух стран также обсудили детали, касающиеся реализации проекта «Пакистанского потока». По словам Мочальникова, сторонам удалось прийти к определенному прогрессу.

«Россия и Пакистан обсудили все вопросы, касающиеся «Пакистанского потока», и на них были «даны ответы», — заключил он.

19 января министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия готова подписать все необходимые корпоративные документы по «Пакистанскому потоку». В ближайшее время Москва и Исламабад намерены разработать соответствующую дорожную карту, сейчас нет «никаких препятствий» для реализации данного проекта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть