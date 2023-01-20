Россия и Пакистан достигли «концептуальных» договоренностей по нефтяным поставкам

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в южноазиатскую республику. Слова заместителя главы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергея Мочальникова приводит агентство «Прайм».

«Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан», — заявил Мочальников в рамках выступления на пленарном заседании двусторонней межправительственной комиссии.

Кроме того, представители двух стран также обсудили детали, касающиеся реализации проекта «Пакистанского потока». По словам Мочальникова, сторонам удалось прийти к определенному прогрессу.

«Россия и Пакистан обсудили все вопросы, касающиеся «Пакистанского потока», и на них были «даны ответы», — заключил он.

19 января министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия готова подписать все необходимые корпоративные документы по «Пакистанскому потоку». В ближайшее время Москва и Исламабад намерены разработать соответствующую дорожную карту, сейчас нет «никаких препятствий» для реализации данного проекта.