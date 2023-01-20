Reuters: Россия в 2022 году заняла второе место в поставках нефти в Китай

Россия в 2022 году заняла второе место в списке крупнейших экспортеров сырой нефти в Китай, сообщает Reuters, ссылаясь на данные таможенного управления Китая.

Всего за прошлый год Россия поставила в соседнюю страну 86,25 млн тонн нефти или 1,72 млн баррелей в сутки. Импорт нефти Китаем из России увеличился на 8% по сравнению с 2021 годом. В декабре 2022 года поставки достигли 1,52 млн баррелей в сутки (6,47 млн тонн) по сравнению с 1,7 млн баррелей в день за аналогичный период в 2021 году.

Крупнейшим экспортером нефти в Китай за прошлый год осталась Саудовская Аравия, которая поставила 87,49 млн тонн, или 1,75 млн баррелей в сутки.

Экспорт нефти в Китай из Малайзии увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом и составил 35,68 млн тонн. Поставки из США упали на 31%, до 7,89 млн тонн.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что китайские сырьевые компании PetroChina и Cnooc извлекли существенную выгоду от повышения мировых цен на нефть. Руководство первой прогнозирует увеличение чистой прибыли на 68%, а доходы второй выросли вдвое.

17 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent в моменте превысила $86 за баррель, впервые с 3 января 2023 года.