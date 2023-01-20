В прокуратуре заявили, что птичий грипп на Дальнем Востоке нанес ущерб в 200 млн рублей

В прокуратуре заявили, что птичий грипп на птицефабрике Комсомольска-на-Амуре нанес ущерб в 200 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на АО «Птицефабрика Комсомольская» — крупнейшем производителе в регионе, при этом все поголовье птиц было уничтожено, а продукция предприятия — изъята из продажи.

«Территория птицефабрики не очищена от растительности и не огорожена надлежащим образом, препятствующим свободному проникновению посторонних лиц, корм для птиц термически не обрабатывался. Указанное способствовало распространению птичьего гриппа, что привело к заражению и падежу всего поголовья кур в количестве более 519 тысяч голов и повлекло ущерб в размере более 200 миллионов рублей», — указано в сообщении межрайонной природоохранной прокуроре.

Согласно результатам расследования птичий грипп занесли дикие вороны, обнаруженные поблизости от птицефабрики.

Ранее в Японии заявили об уничтожении 100 тысяч кур из-за новой вспышки птичьего гриппа.