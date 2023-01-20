Министр природных ресурсов Камчатки сообщил о росте добычи серебра на 13% в 2022 году

Министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков сообщил о росте добычи серебра на 13% в 2022 году, сообщает ТАСС.

«По данным недропользователей, в 2022 году добыто 6 280 кг золота, что составляет 102% от уровня добычи 2021 года и 18 т серебра — 113,8% от объемов 2021 года», — рассказал Кумарьков.

Он добавил, что в регионе также на прежнем уровне сохранилась добыча угля — 19 тыс. тонн. Кумарьков добавил, что в 2022 году власти региона приняли решение на 160 млн рублей увеличить затраты на подготовку кадров для горнодобывающей промышленности.

Ранее горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупнейших месторождений редкоземельных металлов, необходимых для производства новейших технологий.

В публикации говорится, что обнаруженные залежи редкоземельных металлов являются самыми большими из известных в этой части света.