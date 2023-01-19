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Премьер Польши Моравецкий: продолжение украинского конфликта усилит рецессию в еврозоне

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Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продолжение конфликта на Украине негативно повлияет на экономику стран в зоне евро, тогда как у США будет наблюдаться заметный рост экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«С экономической точки зрения, если война не закончится до конца этого года и будет продолжаться, то думаю, что это перерастет как минимум в очередные сниженные прогнозы экономического роста, а скорее, в усиливающуюся рецессию в зоне евро», — сказал Моравецкий.

Он также выразил мнение, что Соединенные Штаты достигнут в 2023 году экономического роста на уровне примерно 2%, так как на этой стране не сказываются последствия военных действий на территории Украины из-за наличия у США больших запасов сланцевого газа и нефти.

Ранее европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что показатель роста цен в зоне евро сократился в декабре до 9,2% в годовом исчислении с 10,1% в ноябре.

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