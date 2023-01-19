Bloomberg рассказал, что теплая зима помогла Европе в «газовой войне» с Россией

Необычно теплая погода, которая установилась этой зимой в странах Евросоюза, сыграла ему на руку в газовом противостоянии с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Впрочем, этот эффект не будет продолжаться долго, уточняет агентство – теплые дни в Европе подходят к концу, и уже скоро там грянут холода. Bloomberg уточняет, что даже в этом случае газа окажется достаточно, несмотря на снижение Россией объемов экспорта топлива.

Тем не менее эта «победа» далась Евросоюзу дорогой ценой. Объем расходов ЕС на субсидии по энергетике достигли 1 трлн евро, а цены на газ – как оптовые, так и розничные – значительно превышают докризисные показаели. В агентстве допустили, что счета европейцев за электроэнергию уменьшатся лишь во втором полугодии 2023 года, и это снижение вряд ли будет существенным.

В декабре совет Евросоюза ввел ценовой потолок на российский газ на уровне €180 за МВт·ч, решение было принято практически единогласно. Механизм начнет применяться с 15 февраля. В совете ЕС заявили, что данная мера временная и ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит топлива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неприемлемыми» любые попытки установления предельной цены на газ.