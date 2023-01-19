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«Ъ» сообщил, что россияне стали чаще оформлять покупки в рассрочку

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Общий объем покупок, совершенных с помощью BNPL-сервиса компании «Долями» (принадлежит группе «Тинькофф»), с момента запуска в апреле 2021 года превысил 10 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные пресс-службы финансовой организации.

Отмечается, что за весь 2022 год ежемесячный объем покупок, оплаченных по частям через сервис банка, вырос более чем в 10 раз.

Другие собеседники газеты тоже отметили рост использования BNPL в 2022 году относительно 2021 года, оценив общий оборот сервиса на рынке в несколько десятков миллиардов рублей. При этом в августе 2022 года аналитики прогнозировали, что в целом по итогам 2022 года масштабы рассрочки в России не превысят 8 млрд руб.

По словам основателя консалтинговой фирмы Anderida Financial Group Алексея Тараповского, к 2025 году, по разным оценкам, мировой рынок рассрочки достигнет $350 — 400 млрд, а к 2030 году может превысить $2 — 4 трлн.

Сервис BNPL (Buy now, pay later, «покупай сейчас, плати потом») позволяет разделить оплату покупки на равные части, не платя проценты, в отличие от оформления кредита. В России услугу предоставляют, например, банк «Тинькофф» («Долями») и Альфа-банк («Подели»), а также маркетплейсы — «Яндекс» («Сплит»), ЦФТ (PayStep), Ozon.

На прошлой неделе в пресс-службе Банка России сообщили, что кредитные организации лишатся возможности маскировать займы под сервисы оплаты покупок частями.

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