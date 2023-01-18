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Минфин РФ направил 2,4 трлн рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета РФ

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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов РФ направило 2,4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита бюджета России. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации министерства, часть средств фонда в сумме €28 516,6 млн, £2 769,6 млн и ¥121 852,2 млн была реализована за 2 412 442,7 млн рублей.

«Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что теперь на счетах ФНБ в Банке России в японских йенах и в фунтах стерлингов сформировались нулевые остатки.

Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния сократился почти на 1 трлн рублей. По состоянию на 1 января 2023 года объем ФНБ составлял 10,4 трлн рублей.

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