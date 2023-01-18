Минфин РФ направил 2,4 трлн рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета РФ

Министерство финансов РФ направило 2,4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита бюджета России. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации министерства, часть средств фонда в сумме €28 516,6 млн, £2 769,6 млн и ¥121 852,2 млн была реализована за 2 412 442,7 млн рублей.

«Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что теперь на счетах ФНБ в Банке России в японских йенах и в фунтах стерлингов сформировались нулевые остатки.

Ранее сообщалось, что объем Фонда национального благосостояния сократился почти на 1 трлн рублей. По состоянию на 1 января 2023 года объем ФНБ составлял 10,4 трлн рублей.