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Инфляция в Великобритании в декабре составила 10,5%, замедлившись второй месяц подряд

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Потребительская инфляция в Великобритании в декабре 2022 года составила 10,5%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба британского Управления национальной статистики (ONS) на своем сайте.

Таким образом, потребительские цены в Соединенном Королевстве снижаются второй месяц подряд. В ноябре показатель был равен 10,7%, в октябре — 11,1%.

Наибольшее влияние на показатель роста цен оказали расходы на энергию. В декабре цены на топливо выросли на 11,5%, что ниже ноябрьского роста в 17,2%.

Стоимость проезда на общественном транспорте снизилась до 6,9% с 7,6% в ноябре. Расходы на одежду и обув сократились в декабре до 6,4% относительно 7,5% месяцем ранее. Траты британцев на отдых и развлечения составили 4,8% по сравнению с 5,3% в ноябре.

В первой половине января издание Business Live со ссылкой на данные центра исследований в сфере розничной торговли написало, что прошлый год оказался тяжелым для сектора розничной торговли в Великобритании, где ежедневно закрывались в среднем 47 магазинов.

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