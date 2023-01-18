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Amazon обогнал Apple и стал самым дорогим брендом в рейтинге Brand Finance Global 500

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Global Look Press

Amazon обогнал Apple и стал самым дорогим брендом в рейтинге Brand Finance Global 500.

«Amazon вернул свое место самого дорого бренда в мире, несмотря на то, что стоимость бренда упала на 15%, с 350,3 млрд долларов до 299,3 млрд», — указано в релизе рейтинга.

Стоимость бренда Apple снизилась за прошедший год на 16% до $297,5 млрд долларов. Остальные лидеры пятерки — Google ($281,4 млрд), четвертое — Microsoft ($191,6 млрд), пятое — Walmart ($113,8 млрд), все эти компании остались на своем месте в рейтинге. В целом, количество технологических компаний, присутствующих в рейтинге Brand Finance Global 500, сократилось с 50 до 48 после того, как Twitter и Snapchat выбыли из списка.

Российские компании также присутствуют в этом рейтинге: «Сбер» занял 163-е место, «Газпром» — 420-е, а «Лукойл» — 457-е.

Ранее Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Apple впервые за 10 лет не попали в список 100 лучших мест для работы в США.

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