Вице-премьер Китая допустил, что его экономику «ждет улучшение» в этом году

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ зявил, что в этом году экономику страны «ждет улучшение». Лю Хэ допустил, что темпы роста экономики Китая «вернутся к нормальной тенденции», выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Если мы будем достаточно усердно работать… в 2023 году темпы роста экономики Китая вернутся к своей нормальной тенденции. Экономику КНР в целом ждет улучшение», — подчеркнул Лю Хэ.

В 2022 году валовый внутренний продукт (ВВП) Китая увеличился на 3% по сравнению с годом ранее. Этот результат оказался ниже официального прогноза китайских властей в 5,5%. На него оказали влияние ситуация с коронавирусом и международная обстановка.

Лю Хэ уточнил, что страна рассчитывает на существенный рост импорта в страну и увеличения корпоративных инвестиций. Также, по словам вице-премьера, уровень потребления в Китае должен вернуться к нормальному уровню. Среди других целей властей КНР на этот год – расширение внутреннего спроса, налаживание бесперебойной работы цепочек производства и поставок, а также минимизация экономических и финансовых рисков.