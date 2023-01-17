Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Китая допустил, что его экономику «ждет улучшение» в этом году

close
100%
David J. Phillip/AP

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ зявил, что в этом году экономику страны «ждет улучшение». Лю Хэ допустил, что темпы роста экономики Китая «вернутся к нормальной тенденции», выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Если мы будем достаточно усердно работать… в 2023 году темпы роста экономики Китая вернутся к своей нормальной тенденции. Экономику КНР в целом ждет улучшение», — подчеркнул Лю Хэ.

В 2022 году валовый внутренний продукт (ВВП) Китая увеличился на 3% по сравнению с годом ранее. Этот результат оказался ниже официального прогноза китайских властей в 5,5%. На него оказали влияние ситуация с коронавирусом и международная обстановка.

Лю Хэ уточнил, что страна рассчитывает на существенный рост импорта в страну и увеличения корпоративных инвестиций. Также, по словам вице-премьера, уровень потребления в Китае должен вернуться к нормальному уровню. Среди других целей властей КНР на этот год – расширение внутреннего спроса, налаживание бесперебойной работы цепочек производства и поставок, а также минимизация экономических и финансовых рисков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть