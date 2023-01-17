Во Франции начали закрываться небольшие пекарни из-за дорогой электроэнергии

Небольшие частные пекарни во Франции все чаще стали закрываться из-за роста цен на электроэнергию на фоне энергокризиса. Об этом сообщается в материале телеканала «Россия 1».

«Можете себе представить, что вы теряете все только из-за того, что ваш поставщик электроэнергии решил увеличить тарифы в 10 раз. Это возмутительно, совершенно возмутительно. Это воровство моих денег», — заявил пекарь Жюльен Педюссель.

Другие владельцы пекарен также указали на то, что счет на электроэнергию резко вырос. При этом пекарням очень нужна энергия для того, чтобы замесить тесто, придать ему форму и также раскатать его. В себестоимости готовой продукции электроэнергия занимает практически половину.

В материале добавили, что ситуацию не спасает введенное ограничение цен на газ и адресная помощь малому бизнесу. При этом больше повезло тем, у кого печи работают на дровах, так как в этом случае владельцы таких пекарен существенно экономят на электричестве. Однако от подорожания цен на товары это все равно никак не спасет.

5 января глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что резкий рост счетов за электроэнергию сильно ударил по французским предприятиям, сотням из них пришлось закрыться.