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Knight Frank: Турция стала мировым лидером по росту цен на аренду жилья за счет притока россиян

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Depositphotos

По итогам 2022 года Турция заняла первое место в списке стран, в которых наблюдались самые высокие темпы роста цен на аренду недвижимости. За прошедшие 12 месяцев стоимость аренды в республике поднялась в среднем на 160,6% в сравнении с показателями за 2021-й, во многом это было обусловлено повышенным спросом на жилье в этой стране со стороны граждан России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование британской консалтинговой компании Knight Frank и отраслевых экспертов.

«Турция по итогам 2022 года стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. Они выросли на 160,6% в сравнении с 2021 годом <....> Рост цен на аренду недвижимости в Турции отмечен с марта 2022 года, когда в страну хлынул поток граждан России и Украины. В основном они приобретают и арендуют жилье в Стамбуле и курортных районах», — объяснили подобную динамику представители отрасли.

При этом цены на аренду могут сильно различаться — в зависимости от района, где арендуется жилье. Например, высокие темпы роста в данном сегменте продемонстрировала курортный город Анталья, пояснили они.

«В Анталье средняя цена аренды в 2022 году выросла минимум в четыре раза, с $200-600 в месяц до $2 тыс. В Стамбуле минимальная стоимость временной квартиры или студии составляет $1,5-2 тыс. в месяц. Притом что несколько лет назад арендовать жилье можно было за $1 тыс.», — заключили аналитики.

15 января РИА Новости со ссылкой на данные Управления по миграции Турции сообщило, что россияне стали основными получателями видов на жительство (ВНЖ) в республике. Общее число иностранцев, находящихся в данной стране с видом на жительство в прошлом году, составило свыше 1 млн 354 тыс. человек. Из них свыше 153 тыс. оказались гражданами России.

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