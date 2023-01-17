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«Известия»: Россия в несколько раз снизила морские поставки нефти Западу

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Газета «Известия» проанализировала данные «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора». Из них следует, что в декабре прошлого года поставки российской нефти в страны Евросоюза морем из портов Приморска были на уровне 12%, Новороссийска – 48%, Усть-Луги – 14%. При этом в последний месяц 2021 года из Приморска и Усть-Луги весь объем топлива шел в страны Евросоюза. Таким образом, Россия в несколько раз сократила поставки нефти в Европу морским путем.

Как уточняется в статье, Россия перенаправила экспорт нефти на Восток. «Существенно вырос экспорт в Индию, Китай, Египет и Турцию», — следует из материала.

Эксперты, опрошенные газетой, обратили внимание на то, что сейчас идет глобальная перестройка цепочек поставки нефти из России, страна выходит на новые рынки сбыта. По их мнению, эта тенденция будет продолжаться в 2023 году.

По оценке экспертов, к декабрю 2023 года 30% российской нефти направлялось в недружественные страны морским путем.

«Очевидно, что эта доля в первые шесть месяцев этого года будет стремиться к нулю», — сделали вывод эксперты.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 5 декабря 2022 года Евросоюз официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не будут перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель. Эмбарго позволяет некоторым странам продолжать закупать российскую нефть. Так, Болгария сможет покупать энергоресурс у РФ до 2024 года, а Хорватия — до конца 2023 года. Также ряд европейских государств продолжат импортировать нефть из РФ по трубопроводам. Это касается тех стран, которые из-за своего географического положения не имеют альтернатив российским энергоресурсам. Запрет на морские поставки нефтепродуктов вводится с 5 февраля 2023 года.

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