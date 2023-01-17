В Мексике вводится 50-процентная пошлина на экспорт белой кукурузы для сохранения цен на тортилью — основу многих мексиканских национальных блюд, сообщает газета Milenio.

«Предложение и производство белой кукурузы в нашей стране являются важными факторами, определяющими ее цену и, следовательно, также различных потребительских продуктов, изготовленных из нее, главным образом тортильи. Чтобы гарантировать достаточное предложение, необходимо поддерживать национальное производство и обеспечить рыночные условия, позволяющие стабилизировать ее цену», — указано в сообщении.

Тортилья — тонкая лепешка из кукурузной или (реже) пшеничной муки — является основой многих мексиканских национальных блюд, а также основной пищей бедных слоев населения в Мексике, в связи с чем белая кукуруза считается стратегическим ресурсом. В среднем, на одного жителя Мексики ежегодно приходится 332 кг зерна в расчете на потребление.

При этом местные экономисты отмечают, что в Мексике прогнозируется падение производства белой кукурузы на 700 тыс. тонн.

Ранее объем собранного зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн тонн по итогам 2022 года.