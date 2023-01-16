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Объем собранного зерна в России в чистом весе составил 153,8 млн тонн по итогам 2022 года

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в России составил 153,8 млн тонн по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По предварительным данным, в России в прошлом году собрали в чистом весе 153,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом в 2021 году этот показатель был на уровне 121,4 млн тонн. Кроме того, урожай пшеницы поднялся до 104,43 млн тонн с 76,1 млн тонн в 2021 году.

В целом, по многим показателям, урожайность в 2022 году оказалась выше значений 2021 года. Например, сбор озимой пшеницы был на уровне 73,99 млн тонн, в то время как по итогам 2021 года было собрано 50,1 млн тонн. Урожай ржи вырос до 2,2 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2021 году, а озимого ячменя — до 3,2 млн тонн с 2,9 млн тонн.

8 января генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен заявил, что в 2023 году урожай зерновых на Украине может сократиться на 34%. Он отметил, что из-за боевых действий на Украине сокращены посевные площади, часть земель не смогли подготовить под посев, также в стране наблюдается нехватка минеральных удобрений.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил, что по итогам 2022 года объемы экспорта российской пшеничной муки в зарубежные страны выросли в 3,3 раза. Суммарный показатель составил 875 тыс. тонн, хотя в 2021-м удалось вывезти только 259 тыс. тонн данной агропродукции.

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