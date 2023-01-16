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Эксперты НКР предложили пересмотреть систему выплат по ОСАГО из-за ее неэффективности

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Нынешняя система выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) нуждается в пересмотре, так как она не позволяет в полной мере компенсировать ущерб от последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В текущем варианте лимиты выплат по возмещению вреда жизни и здоровью существенно отстают от размеров компенсаций в других обязательных видах страхования, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее заявление аналитиков рейтингового агентства НКР.

В настоящее время максимальный лимит на выплаты по жизни и здоровью установлен на уровне 500 тыс. рублей, за повреждение автомобиля — 400 тыс. руб. Если увеличить лимиты в четыре раза, до 2 млн руб., то совокупный объем выплат вырастет на 24–27 млрд руб. «относительно долгосрочного тренда до 2021 года», пояснили в агентстве.

«Размер выплат по возмещению вреда жизни и здоровью, не отвечающий справедливой оценке обществом, настраивает на недооценку ценности человеческой жизни и в других секторах <....> Размер выплат по возмещению вреда жизни и здоровью, не отвечающий справедливой оценке обществом, настраивает на недооценку ценности человеческой жизни и в других секторах», — пришли к выводу аналитики НКР.

28 декабря президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в 2023 году в России планируется запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения. За отсутствие страхового полиса водителей «начнут штрафовать по камерам».

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