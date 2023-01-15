FA: США нужно провести реиндустриализацию экономики и вернуть статус мастерской мира

США должна снова вернуть себе статус «мастерской мира», поэтому ее экономике срочно нужна реиндустриализация. Об этом пишет Foreign Affairs.

Штаты должны вернуть себе статус «мастерской мира» и восстановить сферу производства. Поэтому США нуждаются в «реиндустриализации» и «новом экономическом патриотизме». При этом необходимость в подобных мерах появилась из-за того, что Америка стала обрастать зависимостью от поставки товаров из других стран.

В публикации указали, что жителям США нужен новый экономический патриотизм, который будет базироваться на призывах к возвращению рабочих мест обратно из других стран. Сейчас политика должна быть направлена на увеличение внутреннего производства и экспорта. При этом восстановление американской промышленности не означает изоляцию от другого мира. Важно просто возродить важные промышленные секторы, не теряя торговые отношения.

По мнению авторов статьи, даже при восстановлении равновесия в торговле основным соперником США останется Китай. Однако восстановление торгового баланса может снизить градус напряженности межу американской и китайской сторонами. Что же касается внутренних интересов, то в этом случае получится реализовать процветание демократии в стране и пользу от глобализации.

13 января газета The Wall Street Journal писала, что размер дефицита федерального бюджета США по итогам последнего месяца 2022 года вырос до $85 млрд. Этот показатель оказался больше, чем за аналогичный месяц 2021-го.