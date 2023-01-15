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Экономист Корнеев заявил, что Европа снова наказывает себя санкциями против России

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Global Look Press

Европа в очередной раз наказывает себя различными запретами, ограничениями и потолками цен в отношении России. Об этом телеканалу «360» заявил экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

«Это такой симулятор экономики, смешанной с политикой. Они вроде всем говорят, что пытаются наказывать Россию, на самом деле они больше наказывают себя, но отчитаться же им надо перед хозяевами в Вашингтоне, как и держать лицо перед своими избирателями», — отметил Корнеев.

По его словам, перед введением определенных ограничений Европа создала у себя запас топлива. При этом для поиска новых поставщиков региону нужно время. И западные страны наказывают себя сами, так как покупают нефть у Индии, которая фактически является российской.

Он добавил, что обычных европейцев все эти события не волнуют. Они просто каждый раз оплачивают счета.

20 декабря советник венгерского премьера Виктора Орбана, Балаш Орбан заявил, что лидеры Евросоюза и Еврокомиссия должны оценить влияние санкций в отношении России на отдельные государства-члены, особенно в контексте продолжающегося энергетического кризиса.

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