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Лоукостер «Победа» сообщил, что после суда уточнит правила провоза ручной клади

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РИА «Новости»

Авиакомпания «Победа» после решения суда пообещала в ближайшее время уточнить правила провоза ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу лоукостера.

Там заверили, что лоукостер соблюдает действующее законодательство.

«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга», — отметили в пресс-службе.

РИА Новости сообщает, что авиакомпании не удалось защитить в суде свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади.

Согласно материалам дела, летом 2021 года Ространснадзор решил устроить в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство обратило внимание на то, что лоукостер уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и призвало «Победу» устранить нарушения.

Далее авиакомпания решила оспорить предписание Ространснадзора в суде. Верховный суд РФ постановил, что «Победа» уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади, тем самым ограничивая право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы. В суде отметили, что правила, которые установила компания, нарушают требования российского законодательства, а также содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» планирует открыть рейсы в Дубай с 28 января 2023 года.

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