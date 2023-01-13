Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин к 1 июля получил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

close
100%
Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечки персональных данных, а также усилить ответственность за их незаконный оборот. Об этом говорится на сайте Кремля в перечне поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных», — отмечается в публикации.

Ранее Владимир Путин по ходу встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым заявил, что развитие республики «идет быстрыми темпами».

До этого сообщалось, что глава российского государства прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть