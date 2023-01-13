Путин к 1 июля получил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2023 года рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечки персональных данных, а также усилить ответственность за их незаконный оборот. Об этом говорится на сайте Кремля в перечне поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных», — отмечается в публикации.

Ранее Владимир Путин по ходу встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым заявил, что развитие республики «идет быстрыми темпами».

До этого сообщалось, что глава российского государства прилетел в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.